Yina Calderón fue víctima de robo por supuestos fans cuando le pidieron una foto en la calle

Yina Calderón es una de las ‘influencer’ más polémicas del país, pues ha estado involucrada en varios escándalos. En esta ocasión ‘la dj’ volvió a dar de que hablar, luego de que hiciera público por medio de Instagram que habría sufrido un robo por parte de sus seguidores.

“Ayer me pegué la rumba de mi vida (…) Cuando iba pasando me encontré a unos seguidores en un carro, me gritaron “saluda, creída” yo de creída no tengo nada. Yo me bajé a saludarlos, se portaron bien conmigo, aparentemente, y cuando nos subimos de nuevo al carro ya no tenia el celular, no estaba ni el anillo ni la cadena de oro. Yo creo que era alguien especializado en robar. No nos pasó nada, pero nos robaron absolutamente todo”, comentó Yina Calderón en un video que publicó en sus redes sociales.

La ‘influencer’ hizo público que tomó una fotografía donde se ve la placa del vehículo donde se transportaban las personas que la robaron: “Yo soy amiga de la policía (…) No quiero publicar la cara de las muchachas porque no quiero afectarlas, pero las placas del carro, si”, dijo Yina Calderón sobre el robo.

“Si no me escriben a mi celular, porque están leyendo mis mensajes, viendo mis videos y mis historias, están en mi celular… Les voy a publicar las caras por ladrones, porque eso no se hace”, añadió Yina amenazando con exponer la cara de los ladrones.

Hace poco días Yina Calderón estuvo en tendencia en redes sociales por el nuevo tatuaje que se realizó en una de sus piernas. “Parece pupitre de colegio”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a la ‘influencer’ en redes sociales.