Video: Yina Calderón mostró la enorme herida que se le abrió en su pelvis

Yina Calderón es una de las influencers que más da de qué hablar en redes sociales. Sus polémicas publicaciones y su intento por ser la “Barbie colombiana” siempre la ponen en la mira de los críticos.

En esta ocasión, Calderón mostró mediante un video la forma en que su cirujano le está cerrando una herida en su zona pélvica, la cual tiene algunos vellos, debido a que no puede depilar su zona íntima.

"Ni siquiera me importa si se ven los 'pelitos', no me los podía cortar porque tenía una parte de la herida abierta y así estuve varios días mientras se podía nuevamente coger puntos", escribió en la publicación.

"Mi mamá me decía hoy "eres muy fuerte hija", como podía estar como si nada, esto abierto hace que tuviera inflamación y el resultado de una cirugía tan complicada se notará lento, ¿por qué pasó?, Es algo normal que le pasa a muchas mujeres cuando se operan, recuerden, cualquier cosa puede pasar en una cirugía", agregó.

Yina agradeció el apoyo de su cirujano y dio un parte de tranquilidad a sus seguidores. "Gracias a mi doctor que ha estado muy pendiente. Gracias a Dios hoy ya me cogió puntos de nuevo y siguiendo las recomendaciones estaré súper bien, paciencia y a darle".

Por último, envió un mensaje claro para todas las personas que la critican y dijo: "Se los quería mostrar para que dejen de criticar y criticar sin saber que vive cada persona. Gracias a mi cirujano y familia que siempre están ahí".

