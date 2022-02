Yina Calderón se despacha contra ‘Epa Colombia’ y la llama “falsa”, arden las redes

Daneidy Barrera más conocida como ‘Epa Colombia’ , a través de sus redes sociales, le contó a sus seguidores que se sometería a varias cirugías estéticas. Tras la revelación, Yina Calderón no se quedó callada, lanzó fuertes comentarios contra ella y avivó la pelea que tienen las empresarias desde hace tiempo

.

“No escupan para arriba porque en la cara les puede caer (…) Si ve la gente de doble moral, falsos, por eso es mejor ser lo que es, no tratar de caerle bien a toda la gente”, dijo Yina Calderón.

Epa Colombia anunció que se someterá a varias intervenciones con el fin de mejorar su apariencia.

“Hoy entraremos al quirófano, borde mandibular, rinomodelación, bótox, hilos tensores, mentoplastia y ya amiga, vamos con toda (…) Quedaré superlinda”, dijo.

Calderón recordó que Daneidy se burló de ella cuando la empresaria de fajas decidió operarse para quedar como una Barbie.

“Así que no juguemos hacernos los buenos, jugar a la doble moral (…) No tratar de caerle bien a la gente fingiendo para luego caer en lo mismo y ¿Por qué me atrevo a comentar? Porque yo soy una p%$a frentera y la pelada se vino a burlar de mí (…) por eso es mejor ser lo que es”, concluyó Yina.