"Yo lo que quiero es vivir", el testimonio de Arcángel tras haber estado al borde de la muerte

Después de haber sufrido un preinfarto en el 2019, el reguetonero Arcángel redireccionó sus prioridades en su vida, así lo contó en una entrevista para La Red Caracol .

El cantante dijo que la pandemia fue su oportunidad para reencontrarse.

"Estoy vivo, contento, yo vivo mi vida encuarentenado. Yo no salgo mucho de mi casa, a veces pasan semanas y no veo el jardín de la casa"

Ahora el dominicano le dedica más tiempo a su familia y a las personas que ama, pues la pandemia le enseñó a reencontrarse y a valorar más cada momento de su vida.

"Me dieron la oportunidad de reconocerme, yo lo que quiero es vivir, no quiero hacer más nada. A mi no me importa quien es el número 1, 2 3 o 4, quiero estar entre ellos, me toca vivir, disfrutarme a mis hijos", dijo.

El artista reconoció que tuvo mucha suerte de haber sobrevivido a este suceso, debido a que las probabilidades de morir cuando se presenta en personas jóvenes es mucho más altas.

Por ahora, el artista sigue encabezando la lista de la música urbana con sus nuevas canciones, razón por la cual este año recibió un el premio 'innovación' en los premios Hit 2021.

