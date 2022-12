Youtuber hace increíble propuesta sexual a cambio de ganar suscriptores

La joven youtuber Lena Nejersian prometió que grabaría un video sexual si llega al millón de suscriptores en YouTube.

Nejersian, de 22 años de edad, aseguró que no tendría pena de "hacerlo con alguien con el que se sienta bien".

“Tengo un anuncio para todos ustedes, quizás hayan o no escuchado que publicaré una cinta sexual si llegó al millón de suscriptores. He tenido aproximaciones al porno en muchas ocasiones el último año, pero no es algo en lo que haya estado interesada”, fueron las palabras de la sensual mujer.

Nejersian pidió disculpas a sus padres por la cinta de contenido sexual, pero no sin antes mostrar su cuerpo ante la cámara para motivar a los suscriptores a llamar a más internautas.