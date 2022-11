Yudi Arias, la tía de Maluma que levanta suspiros en las redes

Es instructora de Yoga y modelo. Además, dice que con las fotos no quiere mostrar que está buena, sino que las publica porque hace parte de su personalidad. “Me muestro tal como soy. Antes no mostraba tanto, pero un día me di cuenta que ese es mi flow”, manifiesta.

Está casada, tiene hijo y una excelente relación con su sobrino, Maluma, con quien también ha tenido vínculos laborales. “Juan Luis y yo lloramos juntos, reímos juntos”, asegura.

Escuche la entrevista completa:

