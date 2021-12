Zach Morris, 'el gringo colombiano', anunció que se fue del país: “Me aburrí de Colombia"

Zach Morris, más conocido como 'el gringo colombiano', anunció que se fue de Colombia después de 8 años, para radicarse en Argentina, uno de sus países favoritos.

Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas Dijo el influenciador en una entrevista

Aunque el influenciador no dejó el país por algo negativo, sí aseguró que lo hizo porque sentía que ya había cumplido un ciclo y deseaba vivir nuevas experiencias en otros lugares.

“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos. El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo. Después me convertí en el gringo colombiano, aunque ya me aburrí de eso", dijo.

'El gringo colombiano' dijo que aún sigue en la búsqueda espiritual, estar más tranquilo y ahora disfrutará de su estadía en Argentina. "Estaba viendo Argentina hace mucho tiempo y es acá donde quiero llegar”.

