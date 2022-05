Zara Phythian, actriz de Doctor Strange, fue condenada con su esposo por abuso de menores

La actriz Zara Phythian, es reconocida por haber interpretado a Brunette Zealot en la película Doctor Strange: Hechicero Supremo. Sin embargo, en las últimas horas Phythian fue declarada culpable junto a su esposo, Victor Marke, de tener relaciones sexuales con menores. Ella, con una niña de 13 años, mientras que su esposo, con una menor de 15.

La actriz fue condenada este miércoles, 11 de mayo, en el Tribunal de la Corona de Nottingham del Reino Unido por 14 cargos de actividad sexual con una niña entre 2005 y 2008. De acuerdo con las autoridades, las agresiones empezaron cuando la pequeña tenía 13 años.

Según la menor, en uno de los encuentros le ofrecieron beber alcohol y luego Phythian, que en ese entonces tenía 19 años, comenzó a tener relaciones íntimas con Marke, y ahí fue donde la desafió a que la imitara.

"Recuerdo haber intentado copiar la reacción de Zara en ese momento porque la admiraba y trataba de ser como ella”, dijo la joven en una entrevista con la BBC , quien aseguró que durante ese encuentro, Markle terminó teniendo relaciones sexuales tanto con ella como con la actriz.

Por muchos años la joven nunca comentó nada porque el esposo de la actriz la manipulaba mentalmente, pues le aseguraba que nadie le creería si decidía contar lo que pasaba entre ellos y hasta la amenazó con lastimarla si decidía romper el silencio.

Además de haber trabajado en Doctor Strange, Phythian también ha participado como actriz en películas como The Dark Kingdom, Street Blood, Transit 17 o Tribal Get Out Alive.

