COP16: directora de ONU Mujeres anunció acuerdo con el Dane para medir casos de violencia

La COP16 es un espacio en el que se busca el protagonismo de la mujer como actor fundamental para la protección de la biodiversidad. María Vaeza, directora de ONU mujeres para América Latina y el caribe, que participa de esta conferencia en Cali, habló con Blu radio sobre la crítica situación de las mujeres en Colombia y anunció un acuerdo con el Dane para trabajar en una medición más precisa de las violencias contra las mujeres.

En la zona azul de la COP16 se realizó el foro mujeres por primera vez en la historia de estas conferencias sobre biodiversidad. En el marco de este evento, Blu Radio conversó con la directora de ONU mujeres, quien elevó varias alertas sobre la crítica situación de seguridad y protección de las colombianas.

“Acabo de hablar con la directora del Dane, vamos a tratar de medir cuanta violencia hay en el país contra las mujeres. Están matando a las mujeres , a las defensoras. Colombia es uno de los países donde más asesinatos hay contra defensoras y van 500 feminicidios en lo que va del año”, dijo.

A propósito del caso de Sofía Delgado , la menor de 12 años asesinada en candelaria, valle, la directora de ONU mujeres cuestionó a la justicia por el manejo de este caso.

“Ese hombre ya había sido violento, eso no puede ser, tenemos que tener un registro de violentos y hay que darle seguimiento a ver dónde están, para que no vuelvan a cometer estos delitos, o sea, no puede ser, bueno ahora está preso, pero la justicia tiene que ser muy severa con un reincidente y más una niña de 12 años, por Dios, que tenía toda su vida por delante. La justicia tiene un rol fundamental, no es posible que se demore tanto y no es posible que no atienda esa defensa de las mujeres”, agregó.

Durante el foro mujeres la principal petición fue la necesidad de financiación para la implementación de políticas en pro de las mujeres. El llamado a los gobiernos fue a que se metan la mano en el bolsillo para apoyar las iniciativas en donde ponen su voz.