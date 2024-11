"Quiénes decían que la COP16 era un evento más, se equivocaron": presidente Petro

Luego de haber finalizado la COP16 en Cali, el Gobierno nacional entregó su más reciente informe de lo que dejó el evento. En su alocución, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente lo que significó para el país, y para el mundo, la realización de la iniciativa en Colombia.

"Quienes decían que la COP era un evento más, se equivocaron completamente. No están conociendo el mundo, no están reconociendo las realidades de la humanidad; de cómo Colombia se ha venido posicionando, es un proceso, como una vanguardia de la humanidad en las materias fundamentales. No somos vanguardia en hacer guerras, somos vanguardia en hacer paz", dijo el presidente Petro.

De igual forma, y en términos económicos, el mandatario aseguró que la COP16 de Cali generó unos 122.000 millones de pesos para el país.

"Se generaron 5.400 empleos, las ventas crecieron un 400 %, 4 veces más de lo normal, y se ocupó prácticamente la totalidad de los hoteles y más que hoteles", añadió el jefe de Estado.

Cabe recordar que la COP16 recibió delegados de 196 países de todo el mundo, alcanzando un total de 15.000 turistas en las dos semanas en las que se realizó. De igual forma, fue el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien ya había confirmado que la Zona Verde, dispuesta en el Bulevar del Río, recibió a unos 900.000 visitantes.

Por lo mismo, el presidente Petro celebró que esta haya sido una COP de la gente.

"Aquí hicimos un evento completamente diferente, con un mensaje completamente diferente y así, creo, fue entendido por el mundo. Aquí no sólo los funcionarios tienen poder de decisión, de cualquier lugar del mundo, sino los pueblos", dijo el mandatario.

Por último, el jefe de Estado aseguró que el mundo tiene un desafío entero por delante, pues lo que han mostrado las diferentes ciudades en el mundo, entre ellas Valencia, Barcelona, La Florida y Bogotá, demuestran lo que dejó un "monstruo creado por exhalar gases residuales de petróleo, carbón y gas".