No moverla, aplicarla una vez descongelada: la compleja logística de la vacuna de Pfizer

Junto a la muy buena noticia de las primeras jornadas masivas de vacunación con la vacuna de Pfizer y Biontech, se conocieron también detalles de lo complejo y delicado que es el manejo de esta sustancia de inmunización contra el coronavirus, un duro reto que sirve de ejemplo para Colombia cuando llegue esta vacuna.

En primer lugar está la temperatura: la vacuna de Pfizer y Biontech requiere de una cadena de frío que garantice una temperatura de 70°C bajo cero. Una vez se descongela la caja contenedora deben aplicarse todas las dosis.

En segundo lugar, la administración. Roger Fernandes, director clínico del hospital King's College de Londres, explicó en una nota del Financial Times que la vacuna se transporta "en cajas tipo pizza con 195 contenedores internos, cada uno de 5 dosis. Una vez se descongela la caja deben aplicarse todas las 975 dosis" casi de inmediato, lo que supone un reto logístico: tener a esa cantidad de pacientes listos y organizados para la inmunización.

En tercer lugar: no debe moverse mucho. "Es una vacuna sensible al movimiento. Es una molécula que idealmente no debería moverse" para que no pierda su efectividad, explicó Fernandes, lo que ha significado un gran reto logístico para llevarla a hogares de ancianos en en el Reino Unido. "La idea es que los pacientes vayan a la vacuna, no la vacuna a los pacientes", puntualizó Fernandes.

Y en cuarto lugar la aplicación: han revelado desde el Reino Unido que la vacuna debe cargarse (pasarla a la jeringa) solo segundos antes de ser aplicada, ante la recomendación de no moverla mucho ni manipularla en exceso por la delicadeza de la molécula.

Todas estas noticias, de la complejidad logística y de manipulación sanitaria de la vacuna, supondrán un gran reto para países como Colombia, que, pese a tener una buena red nacional de transporte y aplicación de vacunas, llevarla a centros rurales y urbanos lejanos, con los duros requerimientos de manipulación, será una maniobra muy difícil.