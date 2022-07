Tour de Francia: “lo que he estado soñando durante 15 años",Jakobsen tras ganar la segunda etapa

El neerlandés Fabio Jakobsen (Quick Step Alpha Vinyl) calificó de "increíble" su primera victoria en el Tour en el año de su debut, un éxito que quiso dedicar a toda la gente que le apoyó desde que sufrió el grave accidente en la Vuelta a Polonia en 2020, que le mantuvo entre la vida y la muerte.

"Es increíble. Una etapa del Tour de Francia es con lo que he estado soñando durante 15 años". Tras el accidente tuve un proceso largo que superé paso a paso. Mucha gente me ayudó en el camino. Esto es para devolverles el apoyo y que vean que no fue en vano. Estoy feliz de que todavía siga disfrutando de la bicicleta y las carreras y afortunadamente todavía puedo ganar" , dijo un emocionado Jakobsen en meta.

El velocista neerlandés, quien firmó la victoria número 50 del Quick Step en el Tour de Francia, resaltó el trabajo de su equipo a la hora de preparar el esprint, que remató ante Van Aert y Mads Pedersen.

"El equipo me mantuvo en una buena posición al frente cuando salimos del puente con la combinación derecha-izquierda y luego en la recta final. Me quedé detrás de Morkov y me llevó delante de Van Aert. En los últimos metros yo estaba a la izquierda junto a Sagan, nos tocábamos pero por suerte nos manteníamos erguidos. Había un tramo final de 150 metros, donde pude lanzarme y adelantar a los rivales", detalló.

Jakobsen dejó claro que al explicarlo, "suena fácil, pero seguro que me dolían las piernas. Para eso entrenamos, para eso corremos..", concluyó.

