A días de los Oscar, New Yorker perfila a la nominada El Abrazo de la Serpiente El reconocido crítico de cine y editor de cultura de la revista The New Yorker, Richard Brody, hizo una referencia en su columna sobre la cinta colombiana El Abrazo de la Serpiente, nominada en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa en los Premios Oscar, en la que resaltó que sus diálogos penetran la mente y “capturan las diversas visiones del mundo”.