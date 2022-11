Candidata no, pero conservadores vamos por Alcaldía de Bogotá: Marta L. Ramírez

de Bogotá.

Publicidad

No obstante, manifestó que está trabajando en la elaboración de un plan que ayude a resolver los problemas principales de la ciudad. Insistió en que el partido Conservador quiere tener un candidato propio para la Alcaldía.

"Lo que he venido haciendo durante los últimos meses es buscar un buen candidato para la Alcaldía. Me he reunido con el doctor Miguel Gómez, que desafortunadamente no aceptó entrar; el doctor Camilo Gómez; Juan Carlos Echverry; el doctor Diego Arango, que es otro excelente conservador”, dijo Ramírez.

Publicidad

“Nosotros queremos que el partido tenga una candidatura propia porque este es un partido tradicional que ha hecho mucho por Colombia, que ha hecho mucho por Bogotá", agregó.

Publicidad

Además, aseguró que el partido Conservador podría llegar a hacer futuras alianzas con otras colectividades para lograr ganar la Alcaldía. "Por supuesto que el partido Conservador le va a poner la cara a Bogotá. Lamentablemente el partido se fue reduciendo en la capital y lo que queremos es recuperarlo".