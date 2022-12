Cayó alias ‘La bruja’, encargada de rezar cargamentos de droga de 'Rastrojos'

La Policía Antinarcóticos reveló que logró la captura de 11 personas, al parecer integrantes de la banda criminal ‘Los Rastrojos’, involucrados en delitos relacionado con el narcotráfico, así como homicidios y extorsiones en los departamentos de Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

El teniente Coronel Ángel Alexander Galvis, jefe de la Unidad Investigativa contra el Crimen Organizado de la Dirección Antinarcóticos, indicó que con estas capturas se afecta sustancialmente las finanzas y el control territorial sobre los municipios de Tuluá, Buga, La Victoria, Buga La Grande, Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca; Pereira en Risaralda y la Tebaida en el Quindío; localidades en las cuales centraban su actuar criminal, dedicándose al tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, homicidios, extorsiones y tráfico de armamento.

Los investigadores pudieron establecer que la organización liderada por alias ‘El Ogro’, centraba su accionar criminal en el tráfico y distribución de estupefacientes en todo el norte del Valle, consolidándose así en el manejo de las ollas de vicio, ubicadas en el norte del Valle y el Eje Cafetero.

Alias ‘El Ogro’ mantenía comunicación con su organización por medio de mensajes de texto o través de radios con frecuencias bajas VHF de 2 metros; esto le permitía controlar a los cabecillas de los sectores urbanos o rurales, responsables de las funciones logísticas y financieras y del control territorial de los subgrupos que operan en esta región.

Curiosamente, estos criminales antes de ejecutar sus acciones delictivas se asesoraban con alias ‘La Bruja’, una pitonisa de la región, quien a través de los ritos de santería guiaba a la organización en la realización de sus acciones criminales.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Pico y Placa para los vehículos particulares en Cali será ampliado una hora, como una medida para aliviar la congestión vehicular en la ciudad.

La primera franja del día irá desde las 6:00 hasta las 10:00 de la mañana y no desde las 7:00 a.m. como funcionaba hasta el momento. En horas de la tarde no hay modificaciones, pues la medida arranca a las 5:00 de la tarde y va hasta las 8:00 de la noche, según anunció el secretario de Tránsito de Cali, Alberto Hadad.

-El Departamento de Estado de Estados Unidos renovó su advertencia sobre el peligro de viajar a ciertos lugares en México, debido a "al serio problema" que suponen los grupos de crimen organizado en el país.