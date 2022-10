Con una victoria ante Eslovenia, Colombia quiere cerrar un gran año

desde entonces suma cuatro victorias y una derrota en su preparación de la Copa América-2015.

En la conferencia de prensa previa al partido, el técnico argentino de Colombia José Pekerman aseguró que el objetivo final no es la cita de Chile el próximo año, sino el Mundial de Rusia en 2018.

"La Copa América es un evento más en el proceso de Rusia-2018. No es hoy el objetivo solamente. Va a ser un escalón para que Colombia pueda ir otra vez al Mundial", dijo el estratega, quien logró la mejor actuación tricolor en un Mundial al llegar a cuartos de final en Brasil-2014.

La única derrota desde que terminara la cita mundialista fue en el partido contra Brasil, su verdugo en el certamen de la FIFA, a principios de septiembre (1-0).

En cambio, se inclinaron ante la selección cafetera El Salvador (3-0), Canadá (1-0) y Estados Unidos (2-1), esta última el pasado sábado en Londres.

El entrenador agregó que partidos de preparación, como el de este martes y el triunfo del viernes pasado contra Estados Unidos por 2-1, sirven para que muchos jugadores que buscan estar en el seleccionado puedan mostrar su trabajo.

"Nosotros tenemos que seguir buscando en el corto y mediano plazo jugadores para que no nos sorprenda el tiempo y no poder tener en los momentos justos los recambios adecuados", sostuvo.

Tras permitir que Edwin Cardona y Teófilo Gutiérrez regresaran a sus clubes para disputar las semifinales de la Copa Sudamericana-2014, Pekerman hará seguro cambios con respecto al once que jugó contra los estadounidenses.

Donde más cambios podría hacer el entrenador argentino será en la parte delantera del equipo. Sin Gutiérrez, titular y goleador junto a Carlos Bacca en el último duelo, la alternativa podría ser para Jackson Martínez o Adrián Ramos.

Ramos, del Borussia Dortmund, no se mostró preocupado por las ausencias y confió en que salga quién salga el resultado será bueno.

"Es algo muy bueno poder ver el nivel por el que se está pasando no solo en los atacantes sino en la Selección en general, estamos pasando por buen momento, los jugadores están bien y eso es bueno, esperamos seguir creciendo", aseguró el ariete a la página web de la selección.

Por su parte, el goleador del Oporto está brillando en este arranque de campaña con los 'Dragones', tanto en la liga portuguesa como en la Liga de Campeones, y en Liubliana podría tener la oportunidad para reivindicarse en el equipo nacional.

En Londres, tanto Jackson Martínez como Juan Fernando Quintero disfrutaron de muy pocos minutos para demostrar que pueden contar con ellos en un plantel cada vez más competitivo.

"Ser llamado a la Selección es algo muy bonito y lo recibo con mucho orgullo porque no es fácil teniendo tantos jugadores buenos (...) La Selección de Colombia tiene un prestigio a nivel mundial y debemos asumirlo, no para tener presión sino simplemente para seguir trabajando", afirmó Quintero, compañero de Jackson Martínez en el Oporto.

Pekerman podría contar de nuevo con la inspiración y el estado de gracia de James Rodríguez y Carlos Bacca. Dos hombres que están haciendo olvidar al desafortunado Radamel Falcao, otra vez alejado del equipo nacional por lesión.

"James ha crecido y madurado muy rápido a sus 23 años. He visto muchos jugadores evolucionar rápido pero me sorprende lo de James porque en cada paso que da triunfa, porque tiene grandes condiciones, por eso le he dado la responsabilidad de la capitanía", dijo Pekerman sobre la estrella del Real Madrid.

En frente, Eslovenia viene de perder (3-1) contra Inglaterra en el cuarto partido de clasificación para la Eurocopa de 2016.La selección balcánica, que disputó los Mundiales de 2002 y 2010 y la

Eurocopa-2000, está empatada a seis puntos con Suiza y Lituania en el grupo E de clasificación para el próximo certamen continental, a seis puntos de Inglaterra, líder con 12 puntos tras cuatro victorias.

Los eslovenos cayeron ante los ingleses y Estonia (4ª con cuatro puntos), pero se impusieron a Suiza y Lituania. Por ahora, en estos partidos oficiales han encajado cuatro goles y recibido otros tantos.

AFP.