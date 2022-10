¿Deben enfrentarse Procurador y Fiscal por alcances de la Justicia Transicional?

la Procuraduría lo rechaza. En esta batalla de titanes, ¿quién tiene la razón?

En la Fiscalía aseguran que si los guerrilleros fueran cobijados por la justicia regular no habría gente para tramitar 40 mil procesos penales que tardarían más de un siglo para ser resueltos. Por eso la entidad propondrá la creación de una entidad especial para resolver los casos de la justicia transicional.

Ante eso, el procurador Alejandro Ordóñez dijo en Estados Unidos que Colombia podría volverse un “estado paria”, a lo que el fiscal Eduardo Montealegre lo invitó a un debate público.

“La propuesta del procurador es la fácil, la de invocar el odio y llevar a todos a la cárcel al terminar el proceso de paz. El procurador invoca legislación internacional y el fiscal habla de normas colombianas. La paz tiene sus costos”, comentó Álvaro Forero.

“Me parece vergonzoso lo del fiscal. Uno no puede decir que como los miembros de la guerrilla de las Farc no tienen delitos de lesa humanidad pueden participar en política. Todo el país sabe lo contrario. El problema es de la ineptitud de la Fiscalía, así no puede haber paz”, dijo a su vez Paloma Valencia.