Defensa de Luis Alfonso Hoyos descarta que su cliente regrese al país

El abogado Pedro Aguilar, quien defiende los intereses del ex asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, descartó que su cliente regrese al país a presentarse en las audiencias que se realicen en su contra por el caso del hacker Andrés Sepúlveda , debido a que "no existen garantías" para él. (Lea también: Por falta de garantías, Luis Alfonso Hoyos no asistió a audiencia: defensa )

"Él no viene por falta de garantías, se le está violando el derecho al debido proceso", señaló.

Sin embargo, el jurista no descartó que este se manifieste a través de diferentes mecanismos.

"No necesariamente la presencia directa de él sino a través de medios técnicos que ya han sido usados en otros eventos", indicó.

Agregó que a su juicio "fue gravísimo" que el director del CTI, Julián Quintana, "hubiera salido a los medios a decir que él era el principal responsable del caso de Andrés Sepúlveda".

Finalmente, reveló que radicó una tutela por vulneración de los derechos procesales.