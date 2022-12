‘Diyeimy’ tiene zapatos plataforma mentirosos: no tienen ni plata ni forma

En esta ocasión, Diyeimy presenta algunas de las cosas que viste durante la Semana Santa:

“Tengo unos zapatos de plataforma que yo los llamo los mentirosos: porque no tienen ni plata ni forma.

Como no me alcanzó la plata para salir de semana santa, pues para sentirme en vacaciones me dibujé en las uñas la isla de san Andrés, y lo que ven en los talones son los callos.

Y traigo un minivestido tipo Falcao: En la banca no se ve gran cosa pero no es sino pararme para mostrar de que estoy hecha”.