"El Pdte. Santos dio un giro negativo y violó acuerdo de Santa Marta": Maduro

Venezuela, Nicolás Maduro, sumándose así a las criticas de sus homólogos de Bolivia y Nicaragua, Evo Morales y Daniel Ortega, respectivamente.

Maduro dijo que el giro que está dando el presidente Santos se convierte en un cambio de reglas de juego y coincide con los jefes de Estado de Bolivia y Nicaragua al hablar de conspiración, amenaza y provocación a propósito del deseo de Santos.

El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, entregó su apoyo al mandatario colombiano por su intento para que Colombia sea miembro "capaz y fuerte" de muchas organizaciones multilaterales como la OTAN.

Para la analista Paloma Valencia, lo que esto deja claro es que "Uribe no es un loco que peleaba con todo el mundo, sino que cuando el Gobierno toma decisiones que se acercan al modelo occidental, lo que implica también un acercamiento con los países desarrollados, esto genera dichas reacciones en las que los gobernantes latinoamericanos entran inmediatamente a insultarnos".

“En Colombia nos gusta más el modelo de desarrollo liberal, aliarnos con países grandes y eso es algo que Santos tiene muy claro, pero a los vecinos no les gusta respetarlo, lo que les gusta es que no hagamos nada que implique estar en otro modelo. Es evidente que el tema no es la diplomacia sino que los vecinos quieren intervenir con todo lo que tenga que ver con el acercamiento de Colombia a los grupos desarrollados”, concluye la analista.