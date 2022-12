“El que tiene rabo de paja es otro”: Angélica Lozano a ministro de Presidencia

La representante de la Alianza Verde Angélica Lozano tras el fuerte choque con el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo a Blu Radio que espera, por el bien de la reforma de equilibrio de poderes, que el superministro se aparte de la discusión de la iniciativa en su último debate.

"Yo no estoy pa' jugar con él. Ganamos porque ayer lideró el ministro de Justicia, logramos atajar y destapar la jugada inconveniente que él iba a hacer. Yo entiendo que él no se pueda dejar pisotear por una primípara como yo en el Congreso. Esto no es un tema de egos sino que no le entregara la ejecución de los recursos a las altas cortes como lo pude probar que era su intención. Él tendría que leer lo que han hecho los Ministerios de Interior y de Justicia desde la primera vuelta. El que tiene rabo de paja es otro y no yo", dijo la congresista.

Agregó que es evidente la división que hay en el Ejecutivo. "Fue evidente. Se presenció esta semana en el Congreso. Confío en que el presidente deje claro quién manda en el tema de la justicia y ojalá no se meta el superministro en el octavo y último debate a buscar retrocesos".

Añadió que al Gobierno Santos es al que más le conviene que se apruebe la iniciativa tras la fallida reforma a la justicia.