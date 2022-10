Energía solar o entrega de subversivos, razones de gral. Alzate para ir de civil

El secretario de Gobierno del Chocó, Bismark Calimeño Mena, explicó que las versiones que más fuerzas tienen sobre las razones que llevaron al general Rubén Alzate para ir al corregimiento de Las Mercedes de civil, sin armamento y sin escolta, tienen que ver con sus responsabilidades como comandante de la Fuerza de Tarea Titán.

Existen dos versiones sobre el desplazamiento del general, el primero es que “iba a hacer un estudio de campo sobre unos paneles de energía alternativa, La otra versión es la entrega de unos subversivos, pero la más acertada para nosotros era la de los paneles”, dijo.

De acuerdo al funcionario, no era extraño ver de civil al general porque su labor social le hacía “vestir así para estar cerca de las comunidades.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

- El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, consideró que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias en el viaje de 40 estudiantes hacia Melgar que dejó una menor muerta y ocho niños en estado crítico tras un accidente de tránsito. “Organizan un paseo que no lo organiza la Secretaría de Eduación, que no se hace bajo los protocolos que nosotros hemos exigido”.

- En la carrera 40 con calle 24, al sur de Bogotá, el dueño de un café internet fue impactado a bala por dos hombres que entraron en su propiedad. El hombre fue trasladado al hospital de El Tunal donde se encuentra en estado crítico.