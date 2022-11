Enérgica respuesta de Juan Gossaín a falsa carta que le atribuyeron

“A mí lo que me duele no es que cojan mi nombre para firmar una carta apócrifa, falsa, a mí lo que me duele es el país, a dónde vamos, a dónde estamos caminando, es un país donde estamos robando un nombre, donde están robando identificaciones, por Dios donde está la convivencia, el cariño, el afecto, el respeto a los demás (…) Lo terrible que está pasando en Colombia hoy en día es que ya no consideramos que haya límite alguno”, dijo el periodista.



Gossaín, indicó que la sociedad colombiana perdieron por completo los espacios para el debate y para reflexionar sobre opiniones encontradas y aseguró el país se ha llenado de espacios agresivos y conflictivos.



“Los adjetivos no tienen sentido concreto, la gente usa adjetivos para todo (…) en qué estamos, ya nadie reconoce el derecho ajeno a discrepar, nadie reconoce que tiene derecho a estar en desacuerdo, todo es un conflicto, una pelea, todo es agresivo, en qué estamos convirtiendo el país”, agregó.



Frente a las redes sociales Gossaín indicó que quienes están utilizando estas herramientas, están llevando el país por un camino equivocado lleno de conflictos que no conducen a nada.



“Las redes sociales en lugar de ayudar a que haya un país más sereno más reflexivo que discuta mejor que piense mejor, lo que está haciendo es crear un más peleonero, esto es lo que están creando”, dijo el periodista.



“La sociedad se está acostumbrando a que le digan lo que tiene que proclamar lo que tiene que decir, le están quitando a los colombianos el derecho a pensar por sí mismo, el derecho de reflexionar con su propia cabeza, el derecho a creer, el derecho a tener criterio y buen juicio, la oportunidad de pensar por sí mismo, estamos cayendo en el lugar común, en el terreno en el cual los demás piensan lo que les mandan a pensar lo que quieren que piensen”, agregó.





