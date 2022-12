Exmilitante de El Salvador aconsejó a Santos y Farc no frenar el proceso de paz

Facundo Guardado, ex militante del frente ‘Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador’, le hizo un llamado al Gobierno y a la guerrilla de las Farc para que continúen el proceso de paz, así haya acciones violentas y dificultades en el camino.

“Un proceso como el de Colombia requiere peldaños pequeños pero pasos en firme en el que la sociedad salga de ese escepticismo. Yo no dría, no me imagino que la sociedad esté opuesta a que Colombia se integre como país entero y alcance una paz”, indicó.

Las declaraciones las entregó desde Pereira, donde se adelanta una cumbre con expertos en construcción de paz y excombatientes en conflictos de países como El Salvador, Filipinas, Guatemala, República del Congo, entre otros.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El vocero de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró que en un tema tan delicado como la eutanasia no debió reglamentarse vía de decreto por el Ministerio de Salud, sino que el Congreso debe legislar sobre el derecho de las personas a morir dignamente. Por esa razón, citó al ministro Alejandro Gaviria a un debate de control político.

-En febrero de 2015, Colombia importó 8,3 por ciento menos en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con el informe mensual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. El déficit en la balanza comercial fue de mil 245 millones de dólares.