Falta de proyectos pone en riesgo sector petrolero en Colombia: ACP

Según Francisco José Lloreda, presidente del gremio, se necesitan proyectos de exploración para activar al sector de los hidrocarburos en el país.



El precio del petróleo ha venido presentando una leve recuperación, sin embargo, un incremento de los inventarios estadounidenses de crudo frenó la tendencia.



"Los datos publicados el jueves por departamento de Energía de Estados Unidos pesaron en el mercado", comentó Bob Yawger, de la firma Mizuho Securities.



Según el departamento, los stocks estadounidenses de crudo subieron menos de lo previsto la semana pasada, pero igualmente alcanzaron su nivel más alto desde que en 1982 comenzaron a registrarse semana a semana.



No solo "las reservas de crudo están en un nivel históricamente elevado" en Estados Unidos, sino que además son altos los stocks de la terminal de Cushing, que son referencia para el precio del WTI, e igualmente son elevados los inventarios de gasolina, dijo Yawger.



No obstante si bien esos datos no son nada adecuados en un momento de sobreoferta como el actual, "no bastaron para orientar los precios hacia el rojo", añadió.



Indicó que eso puede atribuirse a que esta semana varios productores mundiales de gran porte, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, anunciaron su intención de congelar su producción.