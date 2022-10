Gobierno hizo nuevo llamado a Uribe para sentarse a dialogar con Santos

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “el presidente ha demostrado durante sus cuatro años de Gobierno un talante democrático y de tolerancia por las ideas ajenas”.

Por ello, reiteró la invitación al senador Álvaro Uribe para que se reúna con el presidente Juan Manuel Santos a hablar de paz.

“Se quiere establecer un diálogo para precisar esas diferencias y hacer claridad sobre los puntos de los acuerdos que hasta el momento se ha llegado en La Habana”, comentó.

“Ojalá se dé esa conversación, pues no se busca que el expresidente cambie su posición sobre el proceso de paz porque ni el Gobierno va a ceder en su empeño de buscar la paz en la negociación política ni el senador Uribe va a cambiar su posición sobre La Habana”, señaló.

El jefe de la cartera del Interior dijo que “sería muy sano y conveniente para el país un diálogo con la oposición que lidera el senador Uribe en torno a un propósito superior que es la paz”.

Reunión entre Santos y Uribe es innecesaria, esto no es un noviazgo: Paloma Valencia

“Una reunión a puerta cerrada es absolutamente innecesaria e inconveniente. Las dinámicas de los gobiernos con la oposición no se dan en reuniones sino en el debate público. Si el presidente Santos quiere saber qué piensa el Centro Democrático no sino que deje de decirnos enemigos de paz, guerreristas, desprestigiarnos y oiga lo que estamos diciendo”, expresó la congresista del Centro Democrático Paloma Valencia.

“No veo ninguna necesidad en reunirse (…) esto no es un noviazgo. A mí me parece que ha habido una distorsión en términos de lo que es la política. Si a Santos le ha parecido mal estigmatizar la oposición el que tiene que enmendar es él no nosotros”, agregó. (Reunión entre Santos y Uribe es innecesaria, esto no es un noviazgo: Valencia)

Por último, Valencia manifestó que al tildarlos enemigos de la paz, Santos “cometió un error estratégico que le está empezando a costar”. “Las diferencias entre el Gobierno y la oposición no se tramitan en privado, se tramitan en el discurso público”.

“Si Uribe se acerca a Santos, se queda sin argumentos: senador Robledo

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo dijo al respecto que no ve fácil un acercamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos, luego de que este último le hiciera una invitación a sentarse a dialogar de paz.

“La decisión que tiene el Centro Democrático es hacer política de controversia con el Gobierno Nacional y si renuncian a eso se quedan sin tema”, dijo. (“Si Uribe se acerca a Santos, se queda sin argumentos: Senador Robledo)

Agregó que sin embargo, un acercamiento sería un hecho positivo para Colombia.

Pensar que Uribe renunciará a críticas al proceso es subestimarlo: Claudia López

La senadora Claudia López aseguró en BLU Radio que ve una actitud “patriota” frente al tema de la paz en el Congreso, pero se mostró renuente a un posible un acercamiento entre el senador Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos.

“Yo francamente veo en el Centro Democrático una actitud respetuosa, pero la columna vertebral del uribismo es la oposición del proceso de paz y es para ellos muy rentable”, dijo. (Pensar que Uribe renunciará a críticas al proceso es subestimarlo: Claudia López)

Por esta razón, afirmó que “es posible comprometer al Centro Democrático en algunos temas como el posconflicto y encontrar puntos de consenso”, pero enfatizó: “Pensar que Uribe va renunciar y la mitad de los electores va a renunciar a de la noche de la mañana a las críticas de las Farc es subestimar lo que representa al uribismo”.

Ojalá Uribe se ponga la mano en el pecho, recapacite y hable con Santos: Horacio Serpa

“Francamente no creo que se reúnan porque Uribe está muy radicado en el tema de la paz; hace pocos días sacó 25 observaciones sobre los acuerdos, y los amigos que lo rodean son tan radicales como él. Con cierta ingenuidad deseo que eso se dé, sorpresas da la vida con frecuencia”, aseguró Horacio Serpa. (Ojalá Uribe se ponga la mano en el pecho, recapacite y hable con Santos: Serpa)

“Ojalá se ponga la mano en el pecho otra vez, como lo hacía antes, recapacite y tenga un diálogo con el presidente de la República, después de todo está de por medio el interés nacional”, dijo el congresista sobre Uribe.

No creo que se reúnan, prefiero verlos debatiendo que un falso consenso: Armando Benedetti

El senador del Partido de La U Armando Benedetti recordó que el presidente Santos y Uribe “rompieron una estructura política inicialmente planteada”.

“Yo no creo que vaya a darse la reunión o un consenso entre ellos. Si prefiero que debatan, no a veces hasta el extremo de algunos insultos o hasta el extremo de no ceder ningún paso y no llegar a un acuerdo; pero prefiero verlos debatiendo que en un falso consenso”, aseguró.

“No sé por qué la gente se rasga las vestiduras cuando un expresidente sale y hace una oposición y el presidente le contesta, eso me parece una dinámica buenísima”, agregó.

Uribe no dejará de hace reposición, aunque reunión sería positiva: Hernán Andrade

El senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo que no es posible una reconciliación política entre Santos y Uribe, pero que los conservadores sí estarían de acuerdo con acercamientos en materia de paz.

Agregó que es hora de realizar la reunión, sin pensar que Uribe va continuar haciendo oposición.