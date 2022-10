Gral Alzate anuncia retiro, dice que fue secuestrado mientras hacía labor social

le pidió al Gobierno Nacional su retiro del servicio: "Por mí honor militar y el amor a la institución, he solicitado al gobierno mi retiro del servicio activo".

El general Alzate, quien se presentó a la rueda de prensa en compañía de su esposa e hijos, explicó que, tras haberse reunido con los comandantes de las operaciones en la región, con diferentes departamentos de inteligencia de las Fuerzas Militaras, tomó la decisión de desplazarse hacia el corregimiento de Las Mercedes de civil y desarmados con el fin de hacer hablar con la comunidad sobre un proyecto de energía sostenible.

"Adopté unas medidas de seguridad que incluían desinformación de mi ruta y destino final, el no acompañamiento de mi anillo de seguridad y el manejo de un bajo perfil (...) fui vestido de civil para fortalecer la confianza con una comunidad que merece nuestra atención y acercamiento”, explicó.

Alzate confirmó que tomó una embarcación en compañía del cabo Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, que pasados 15 minutos de viaje, al tratar de desembarcar unos niños a la orilla se asustaron por lo que viraron y cambiaron de lugar, justo en donde estaban cuatro hombres armados, entre ellos ‘alias Chaverra’, jefe del frente 34 las Farc, quien los secuestró, “violando el derecho internacional humanitario”.

“Fui esposado y posteriormente amarrado durante las noches, al igual que el cabo Rodríguez. Nos vimos forzados por estos terroristas a realizar marchas de más de ocho horas diarias a través de la selva, además de recibir amenazas de muerte si optáramos por un escape; incluso, fui forzado a hacer parte de un show mediático que realizaron con fotos y videos el día de nuestra liberación”.

El general también explicó que fue esposado y amarrado, y enfatizó que fue utilizado por la guerrilla en lo que llamó “un show mediático” en el momento de su liberación.

El brigadier general Rubén Darío Alzate fue secuestrado por las Farc el 16 de noviembre de 2014 en la población de Las Mercedes, en el Chocó, y estuvo secuestrado por 14 días en compañía de la abogada Gloria Urrego y el cabo Jorge Rodríguez.

Durante el tiempo de cautiverio, el presidente Juan Manuel Santos ordenó al comando de las Fuerzas Militares desplazar todos los recursos necesarios a ese departamento para lograr recuperar al general Alzate y a sus acompañantes.

El pasado lunes, el presidente Santos decidió suspender la mesa de paz de La Habana hasta tanto las Farc no liberaran al general y se aclararan las circunstancias de su secuestro. Santos ordenó a sus negociadores no viajar al ciclo que recién comenzaría en tanto sucedían los hechos.

Esta es la declaración completa del general:

El nueve de enero de 2014 recibí con orgullo, de manos del Señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, la bandera de Guerra y con ella el comando de la recién creada Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que tiene como misión principal desarticular las estructuras terroristas de las Farc que delinquen en el departamento del Chocó.

Adicional a este esfuerzo militar y siendo consciente de la necesidad de generar alternativas para resolver problemas estructurales en este departamento, y posibilitar el progreso y desarrollo a una región deprimida, en la que la falta de presencia del Estado por décadas ha sido una constante, lideré, junto con la Gobernación, un esfuerzo de articulación con las comunidades e instituciones del orden local, regional y nacional, con el ánimo de trazar una hoja de ruta plasmada en la Agenda Estratégica Integral Chocó 2038.

Este esfuerzo articulador, gerenciado por la Doctora Gloria Urrego de la Dirección de Gestión de Proyectos del Ejército, hoy le permite al Chocó contar con una primera versión de la visión del desarrollo departamental para el largo plazo, así como una real integración de sus planes, programas y proyectos de orden social, económico, ambiental, de infraestructura y de fortalecimiento institucional.

Adicionalmente, le permite contar con una capacidad instalada para la planeación estratégica, dirección y gestión de proyectos.

En síntesis, hoy el Chocó cuenta con una Fuerza de Tarea Conjunta que no solo protege a sus ciudadanos sino que también genera posibilidades de desarrollo social de corto, mediano y largo plazo.

En el desarrollo de este esfuerzo encontramos diferentes obstáculos como la natural prevención y falta de confianza de algunas comunidades de este departamento, lo cual nos llevó a plantear nuevas estrategias de aproximación.

Luego de once meses de recorrer el departamento y buscando ese acercamiento con las comunidades, visité el corregimiento de Las Mercedes.

En este lugar pretendemos desarrollar un proyecto de energía alternativa, acogido por la Gobernación, mediante la instalación de turbinas en el río Atrato, como piloto para beneficiar en su implementación a más de 230 comunidades.

El pasado domingo 16 de noviembre y luego de una reunión operacional llevada a cabo con el comandante departamental en las instalaciones de la Policía Nacional, el comandante de la Brigada 15, y las secciones de inteligencia de nuestras Fuerzas, me informé de la situación operacional y de inteligencia del área y procedí a visitar el corregimiento de Las Mercedes, adoptando unas medidas de seguridad que incluían: desinformación de mi ruta y destino final, no acompañamiento de mi anillo de seguridad y manejo del más bajo perfil, razón por la que iba vestido de civil y sin armamento.

Para mi es importante enfatizar que adicional al bajo perfil, usé vestido de civil para fortalecer la confianza con una comunidad que merece toda nuestra atención, acercamiento y compromiso.

Luego de un recorrido de aproximadamente 15 minutos en bote desde Quibdó, y cuando estábamos desembarcando en Las Mercedes en compañía del Cabo Primero Jorge Rodríguez y la doctora Gloria Urrego, el perro que nos acompañaba saltó del bote y asustó a un grupo de niños que se encontraban adelante del muelle, razón por la que llevamos el perro de regreso al bote.

Caminamos nuevamente hacia la comunidad y cuando habíamos avanzado unos pocos metros, sorpresivamente fuimos abordados por cuatro hombres armados de fusil, entre quienes se encontraba alias ‘Chaverra’ del Frente 34 del grupo terrorista Farc, quienes nos secuestraron en total estado de indefensión.

Este hecho constituye una flagrante violación a los Derechos Humanos y por consiguiente se configura como una infracción al Derecho Internacional Humanitario.

Durante los 14 días que duró nuestro secuestro, fui esposado y posteriormente amarrado durante las noches, al igual que el Cabo Rodriguez.

Nos vimos forzados por estos terroristas a realizar marchas de más de ocho horas diarias a través de la selva, además de recibir amenazas de muerte si decidiéramos optar por un escape.

Incluso, fui forzado a hacer parte del show mediático que estos terroristas de las Farc realizaron con fotos y videos el día de nuestra liberación.

Debo reconocer que mi afán de servicio y amor por el pueblo chocoano, me llevó a no aplicar los procedimientos que en materia de seguridad debía adoptar en mi desplazamiento como General de la República y como Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.

Agradezco a Dios, supremo hacedor, haberme permitido portar con orgullo y dignidad el uniforme de soldado.

A mi familia quiero agradecerle su amor, entrega, sacrificio y permanente apoyo durante toda mi carrera militar, como también su soporte durante estas horas difíciles.

A los soldados de nuestro Glorioso Ejército: siempre recuerden que el honor es la primera virtud militar; el honor debe llenar todo el corazón de un soldado, debe ser el ídolo querido del hombre de guerra, es el que, haciéndonos olvidar de nosotros mismos, entrega con generosidad incomprensible la sangre y la vida por la patria.

Por mi honor militar, como primera virtud de soldado que me he respetado sirviendo por 33 años con entrega y desprendimiento a nuestra Patria, y por el amor y respeto a nuestra Institución militar, que por este hecho se ha visto afectada, he solicitado al Gobierno Nacional, mi retiro del servicio activo.

Patria, honor, lealtad

Dios en todas nuestras actuaciones

Fe en la Causa

Muchas gracias.