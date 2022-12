Ley anticontrabando no modifica régimen de zonas aduaneras especiales: Santos

Al término del Consejo de ministros, el presidente Juan Manuel Santos reveló la estrategia anticontrabando que será implementa y que será fortalecida con la ley que fue aprobada por el Congreso en días pasados (Lea también: Senado aprobó conciliación de ley anticontrabando ).

Publicidad

El presidente Santos aseguró que el objetivo de la nueva Ley anticontrabando es el de perseguir a los grandes contrabandistas y desarticular las grandes redes del contrabando; “esta ley que acaba aprobar el Congreso no afecta a los pequeños comerciantes y no se modifica el régimen de zonas aduaneras especiales”, indicó (Lea también: Ley anticontrabando no afecta a pequeños comerciantes: director de la Dian ).

El mandatario aseguró también que el flagelo del contrabando en el país afecta y destruye el empleo y la industria nacional: “200 mil empleos de la industria se ven afectados por el contrabando; en el año 2013 el contrabando le costó al país 6.000 mil millones de dólares.”

Publicidad

Además, dijo que el contrabando en el país fomenta la cultura de la ilegalidad y esta problemática se ha convertido en el principal medio de lavado de activos de las organizaciones criminales que “lo utilizan para financiar la violencia y el terrorismo.”

Publicidad

“Entre el año 2013 y 2014 aumentó el valor de las mercancías incautadas que superaron los 560 mil millones de pesos. Se han desarticulado 14 organizaciones dedicadas al contrabando consideradas objetivo de alto valor, se han dado más de 700 capturas y hay más de 70 condenas”, finalizó el primer mandatario.

Las siguientes son las nuevas herramientas adquiridas con la Ley anticontrabando:

Publicidad

-Se establece el contrabando es un conducta constitutiva de la lavo activos es decir se equipara el contrabando al lavado activos “quien use el contrabando para lavar activos, será penalizados por los delitos”.

Publicidad

-Incrementa las penas “pueden llegar incluso hasta 16 años para mayores contrabandista, incluyendo duras sanciones para los funcionarios del Estado que participen en estas conductas”.

-Serán penalizados quienes participen en la cadena “quienes venda productos de contrabando o quienes transporten productos de contrabando también podrán ser penalizados”.

Publicidad

-Se unifican las sanciones en todos los departamentos por la evasión del impuesto al consumo sobre licores o cigarrillos “ya no va a ver algunos departamentos con el atractivo que por ahí se meta el contrabando”.

Publicidad

-Se modifican las normas para mejorar la información proveniente de las empresas “los revisores fiscales de las empresas deberán reportar a la unidad de información y análisis financiero (UIAF) toda operación sospechosa de contrabando que detecten”.