Los falsos audios del terremoto en Ecuador que circulan por WhatsApp

Sin embargo, la Secretaría Nacional de Comunicación del gobierno ecuatoriano desmintió la información compartida de manera masiva e indicó que “son mensajes infundados que buscan la viralidad, sin más”. (Lea también: La historia del hombre que sobrevivió bebiendo su orina en escombros en Ecuador )

En las dos comunicaciones compartidas por el medio de comunicación ibérico, personas anónimas aseguran haber estado en puntos clave del siniestro, como el Centro de Convenciones de Guayaquil o el Hospital de Bahía.

Autoridades recomiendan remitirse a la lista oficial de fallecidos identificados , en que constantemente la fiscalía ecuatoriana actualiza las cifras de víctimas mortales, que de momento se eleva a 525.

Mensaje 1:

“Chicos, esto que les voy a decir va a sonar bastante duro, pero de nada nos sirve seguir recolectando si a final de cuentas no se puede llevar todavía nada. La cosa es hacer que le llegue a todo el mundo. Hoy me tocó hacer el enlace en vivo desde el centro de convenciones, y uno de los jefes de la Cruz Roja que estaba ahí... Porque no saben la cantidad de cosas que hay en el centro de convenciones, son montañas de cosas, y les dije que por qué esto estaba ahí, que había gente que ya tenía camión y quería llevárselo, que por qué no mandaban a la gente que lo estaba necesitando.

El señor me quedó mirando y me dijo "Jorge, no sabemos qué hacer con estas cosas, lo más probable es que esto de aquí ya no sirva y no tengamos dónde ponerlo, porque hemos descubierto comunidades, comunas, en las que todos están muertos, todos. Ya el olor a muerto se siente y la gente empieza a vomitar, la gente ya no se puede ni acercar porque vomitan de olor a muerto.

Ahora el problema no es de cuándo se recoja, sino de las personas necesitadas y cómo llevarlas. Han descubierto que hay más muertos de lo que se está diciendo por televisión. A mí se me quiso bajar la presión cuando me enteré de la realidad. Me dijeron que esto no lo pueden decir por televisión, y que me dan datos para entender por qué no se están llevando cosas. Hay muertos, hasta ayer había gente gritando "ayuda" y hoy ya no grita. La preocupación ahora es la pandemia que pueda haber, y están pensando en hacer fosas comunes porque no hay dónde enterrar a esa gente”.

Mensaje 2:

“Les paso datos del chat de camaroneros, información de Verónica Dueñas, que vive en Bahía. Ella es Verónica Fernández de Dueñas, quizás algunos de ustedes la conozcan.

El hospital de Bahía está sin anestesia, sin sutura, no pueden atender a los heridos. En Pedernales, según el dato que le han pasado a Verónica, hay más de tres mil muertos. Por eso el pedido de ataúdes.

No hay gasolina, no hay combustible. Si se va a prestar ayuda, hay que llevar combustible para regresar. La situación es bastante terrible. Agua, comida, medicinas, es lo que la gente necesita y hay que donar”.