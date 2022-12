Maestra busca trabajo extra, termina en video porno y la descubren sus alumnos

Una profesora de 35 años en localidad vecina a Praga, República Checa, pensó que usar un apodo sería suficiente para protagonizar un video porno sin ser descubierta por sus estudiantes.

‘Lucie’ como se hizo llamar la profesora para hacer un casting pornográfico, pronto descubrió que el video había sido encontrado por sus estudiantes, quienes lo hicieron circular por la escuela.

En el momento en que los padres de familia descubrieron el hecho, exigieron la renuncia de la maestra.

“No quiero juzgar a esta persona. Quién sabe qué la llevaría a hacerlo, pero tener sexo por dinero con un extraño frente a una cámara no coincide con su misión educativa”, señaló un padre.

La profesora, por su parte, declaró estar buscando un trabajo extra y haber encontrado un anuncio requiriendo modelos para una sesión fotográfica. “Creo que me drogaron con cocaína. Me sentí muy relajada y cómoda; no habría hecho algo así en condiciones normales”, dijo a una cadena de televisión.

En el casting, que ahora se consigue en varios sitios web pornográficos, la mujer admite ser maestra de pedagogía especial en su localidad, y tener esposo y dos hijos.

Al ser cuestionada por sus motivaciones, la profesora aseguró que quería “probar algo nuevo”, y que sentía curiosidad por saber cómo era el mundo de la pornografía.