‘Mamá Rosa’ pidió perdón por desconocer abusos a niños en su albergue

exonerada de cargos por su "senilidad", reconoció en una entrevista que entregó su vida a los niños convencida de que "sin disciplina no hay nada".

"Yo soy dura en la vida, me hice dura", expresó a la cadena estadounidense Univisión, una lúcida 'Mamá Rosa' sentada en una silla de lo que parece una casa y vestida con un jersey rojo con el logo de 'La Gran Familia', el ahora intervenido albergue de Zamora (Michoacán, oeste) que dirigía con mano de hierro desde hace más de 60 años. "Yo sé que sin disciplina no hay nada", complementó la anciana, cuyos ojos a ratos se ponían llorosos y que fue entrevistada en Guadalajara (Jalisco, oeste) por el periodista mexicano León Krauze, hijo del respetado historiador Enrique Krauze, quien fue uno de los primeros intelectuales en defenderla de las graves acusaciones en contra de su albergue para niños desprotegidos.

A raíz de denuncias sobre la retención forzada de niños, las autoridades intervinieron el centro y aseguraron que los niños vivían en condiciones infrahumanas y eran víctimas de presuntos abusos físicos y psicológicos por parte de 'Mamá Rosa' y sus trabajadores e, incluso, de supuestos abusos sexuales por parte de dos trabajadores, lo que aún está investigándose.

Preguntada sobre los contratos notariales que hacía firmar para que los familiares no pudieran reclamar a sus niños hasta los 18 años, 'Mamá Rosa' dijo que su centro no es "un internado ni una guardería de que te llevo en la mañana y voy por ti en la tarde". "Somos una familia y no vamos a estar rompiendo a diario la vinculación con la familia", argumentó con tono firme.

En el vídeo de poco más de tres minutos que la cadena de televisión colgó en su página 'web', Verduzco justifica también la distribución de comida descompuesta a los más de 600 internos de 'La Gran Familia', más de 400 de ellos menores. "La gente que tiene un nivel de vida muy alto piensa que tomar un alimento o refresco vencido es muy malo, pero yo apenas llevo comiendo así 80 años", consideró.

Estimando que ha criado a 4.000 chicos en su albergue, 'Mamá Rosa' sentenció: "De una cosa sí estoy segura, que les he dado lo único que yo tengo, mi vida".

Con AFP.