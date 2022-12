Monólogo: Claudia López, una candidata más indignada con el voto en blanco

qué a través del voto libre por “alternativas decentes” pueden castigar al actual Congreso.

“Los congresistas, que quizás son bandidos pero no tontos, reglamentaron el voto en blanco para que solo tenga efecto en las elecciones presidenciales y no en las del Congreso, porque en el Congreso solo se reduce el voto de opinión y sube el umbral; por lo cual le hace la vida más difícil a los partidos pequeños y alternativos”, manifestó López.

“El voto en blanco en las elecciones de Congreso no le va a quitar un solo voto a las maquinarias, mafias y clientelas que están en la Unidad Nacional; van a castigar a candidatos independientes, nuevos, renovadores que no tenemos maquinaria y que no podemos competir con ellos”, agregó.