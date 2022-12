“No somos ratones de laboratorio”: Claudia López al defender a la comunidad LGBT

En medio del debate de control político sobre la adopción entre parejas del mismo sexo, la senadora de la Alianza Verde Claudia López cuestionó la posición de la congresista Viviane Morales.

López dijo que es un prejuicio irracional creer que los “colombianos y colombianas LGBTI no somos iguales a los demás. Los ciudadanos LGBTI de Colombia no son los ratones de laboratorio. No tenemos por qué ser objeto de estudios previos para demostrar nuestra idoneidad”.

Por su parte, Morales le respondió a López que “ninguno de los argumentos que he dado escapan al marco de los derechos ciudadanos, los que se lo reconozco completamente a usted como personal homosexual. Por su puesto que jamás pensaré que ninguna persona es ratón de laboratorio, pero mucho menos estaré dispuesta a creer que los niños son objeto de consumo emocional o bienes transables en un estado de derecho”.

Desde el Gobierno aseguran que no hay evidencias científicas que demuestren que las adopciones por parte de parejas homosexuales afecten el bienestar de los menores.