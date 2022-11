Dijo que la sociedad Crownpeak Enterprises INC. es una empresa familiar que no llegó a funcionar: “En mi vida no ha habido ningún paso en falso, hay un tema de rectitud y de ejemplo para la juventud y los colegas en el ejercicio de la profesión y la política”. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers )

Insistió que la investigación de Panamá Papers es una bomba mediática que se está inflando y que no se debe “permitir inflar balones que no tiene composiciones”.