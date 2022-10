Programa completo de Voz Populi 10 de noviembre de 2014

Obama abogó por nuevas normas para proteger neutralidad de Internet: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, abogó este lunes por nuevas normas que consagren una "internet libre y abierta" y expresó su apoyo a una política de "neutralidad de la red".

Viviendas VIP en zonas exclusivas, ¿solución o ideología?: El alcalde Gustavo Petro defendió la propuesta de construir 300 viviendas de interés social en zonas exclusivas del norte de Bogotá al afirmar que los estratos sociales “son antidemocráticos”.

Con la caída del muro, el mundo logró al fin ver igualdad y Ber-lín: ‘Poeta Roy’

Colombia, en el puesto 12 del ranking de sexo seguro: Colombia ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de sexo seguro, según un listado publicado por las Naciones Unidas, que se basa en el uso de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades.

‘Tarsicio’ cree que el novio de Sofía Vergara está “viviendo de la tética”

La música para el ‘padre Chucho’ es como un paga diario para Carlos Slim

La medida siempre me ha beneficiado, a no ser que sea la del ruido: ‘Tino’

Taxioperadora envía móvil a Santos, que el posconflicto lo dejará sin pa’l taxi

Proponen crear ‘tribunal de cuentas’ para reemplazar la Contraloría: El representante Rodrigo Lara propondrá la creación de un tribunal de cuentas, que reemplazaría a la Controlaría en cuatro años, que sería de carácter independiente y que tendría funciones jurisdiccionales.

Más de nueve mil barriles de petróleo, a punto de derramarse en el Catatumbo: Una grave emergencia ambiental se registra en el Catatumbo por el desbordamiento de varias piscinas con petróleo crudo, que permanecen abandonadas por Ecopetrol.

Se curó médico infectado con ébola en Nueva York: El doctor Craig Spencer infectado con ébola y hospitalizado en Nueva York desde el 23 de octubre se curó será dado de alta el martes, anunció el lunes la alcaldía.

Ya se pagaron todos los salarios adeudados a escoltas, reporta la UNP: El director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, confirmó que el pago adeudado a los escoltas ya se efectuó y que por ellos el cese de actividades terminó.

Petro, en su sabiduría, fue el primero que me dijo ‘tú no eres gay’: Nerú: Nerú, el bailarín que revolucionó las redes sociales al afirmar en La Red de Caracol Televisión que desde que conoció a Cristo cambió su condición sexual, dijo en una nueva entrevista que fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien le dijo por primera vez que él no era homosexual.