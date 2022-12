Programa completo de Voz Populi 15 de agosto de 2014

‘Cuidadito’ con Andrés Felipe que seguro dirá: “Aquí hay más amigos de mi papá”

Publicidad

Colombia busca ganar tiempo ante la CIJ: jefe militar nicaragüense: El jefe del Ejército nicaragüense, general Julio César Avilés, dijo que Colombia busca ganar tiempo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a la que Bogotá le pidió se declare “sin competencia” para conocer la demanda con la que Nicaragua reclama una plataforma continental extendida en el mar Caribe.

Índice de Confianza de Consumidores en Colombia subió a 26,7% en 2014: Esto representó un incremento de 1,6 puntos porcentuales en relación con el mismo mes de 2013, informó la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo.

Publicidad

Con lo de Marihuana, negociadores ahora serán de la “traba” cubana: ‘Simpsons’

Publicidad

‘Poeta Roy’: Me he contagiado de Cóleras y de Ébolas, pero yo no le “parébolas”

‘Padre Chucho’: ¿Si Jorge Oñate se hace una rinoplastia se llamaría Jorge Oñato?

Publicidad

‘Por algo será’ asilo de Andrés Felipe y lavado de activos en Cuba de Alejandro

Publicidad

Hay que legalizar la marihuana con fines medicinales: César Gaviria: El expresidente César Gaviria Trujillo aseguró hoy que “es una estupidez” la penalización de la marihuana con fines medicinales y pidió se apoye el proyecto en esa vía que plantea el senador Juan Manuel Galán.

Galán debe revolcarse en su tumba por lo que hacen sus hijos: Pacho Santos: El ex vicepresidente Francisco Santos se refirió al proyecto de ley que fue presentado por el senador Liberal Juan Manuel Galán con el que se busca legalizar el uso de la marihuana para temas medicinales, propuesta que fue avalada por el presidente Juan Manuel Santos y por algunos partidos políticos, incluyendo al partido Conservador y al partido de La U.

Publicidad

Postergada reunión de cancilleres de la Unasur en Montevido: La reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur fijada para el próximo jueves en Montevideo fue postergada, informó el viernes la cancillería uruguaya, que el jueves anunció la suspensión de la cumbre de presidentes del organismo.

Publicidad

Alta comisionada de ONU para DD.HH., complacida con víctimas que viajarán a Cuba: La alta comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Navi Pillay, vio con beneplácito el viaje que harán representantes de las víctimas a La Habana y dijo que puede ser escucharlas puede ser “un ejemplo global”.

‘Tarsicio’ decide no venderle un flotador al hacker Sepúlveda, ya está hundido

Publicidad

Diviértase con los titulares musicalizados de este 15 de agosto