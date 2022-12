Programa completo de Voz Populi 20 de agosto de 2014

Murió Rafael Molano, el legendario fundador de Productos Ramo: A sus noventa años, falleció don Rafael Molano, fundador de la tradicional empresa de alimentos que fue instituida en 1950 con la producción de los ponqués de su esposa, Ana Luisa, a los compañeros que tenía para la época en Bavaria.

Publicidad

Gaviria no ve salidas nuevas, Santos sin creerlo, lo agarró de las…’Cuidadito’

Diviértase con los titulares musicalizados de este 20 de agosto

Publicidad

Opiniones encontradas en sector educativo frente a posible paro de maestros: Estudiantes, asociaciones de colegios públicos y padres de familia tienen opiniones encontradas por las protestas de los docentes anunciadas para la próxima semana. Unos aseguran que apoyan al gremio mientras que otros consideran que se vulnerarían los derechos de los niños.

Publicidad

‘Poeta Roy’: “De marihuana prefiero no opinar porque malos vicios no he tuvido”

‘Petro’ canta a quienes no creen que es de los mejores: “Yo, soy el alcalde”

Publicidad

Huffington Post aclara ranking que dio a Petro sexto lugar como mejor alcalde: The Huffington Post, uno de los diarios más importantes del mundo digital, aclaró que el artículo en el que mencionó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, como el sexto mejor del mundo, no era necesariamente un ‘ranking’ o una lista, sino que más bien se trataba de las condiciones que lo marcaban como un líder político.

Publicidad

“No guardo rencor. Ella piensa diferente”: respuesta de Giraldo a Ma. Fda. Cabal: Ángela María Giraldo, la representante de víctimas que fue criticada vía Twitter por la congresista María Fernanda Cabal, aseguró que no guarda rencores y que deja a conciencia de la legisladora una posible acción de arrepentimiento.

‘Norberto’ hace extensiones a Edgardo Maya para que Fiscal tenga de dónde coger

Publicidad

‘Black deportivo’: Con Pékerman, Shakira ya está ensayando inauguración de Rusia

Publicidad

‘Por algo será’ que al pueblo a punto de impuestos lo quieren clavar

Alemanes, los que más se alargan el pene: De acuerdo a un informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, los alemanes son los que más solicitan cirugías de alargamiento de su miembro viril, en una estadística que marca unas 15 mil cirugías de este tipo en todo el mundo.

Publicidad

Cuatro coroneles, uno por cada fuerza, viajarán a la mesa de La Habana: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció el viaje de cuatro coroneles activos de cada una de las fuerzas (Ejército, FAC, Armada y Policía) para que se unan a la mesa de diálogo con las Farc en Cuba y representen a los militares dentro de las negociaciones para evaluar el cese de hostilidades y la desmovilización de insurgentes.

Publicidad

‘Tarsicio’, con el balde frío, quedó más mojado que masajista de Sofía Vergara

‘Elsy y Paca Gala’ le cantan a la cebra que andaba muy rayada

Publicidad

‘Guerrillermo’: las víctimas somos nosotros, tuvimos que aguantarnos a Ingrid 6 años

Publicidad

‘Tarsicio’, más cansón que viaje pa’ la costa con el cd de Amparo Grisales

Tribunal de Cundinamarca pide espacios para reforma a la justicia: El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pidió al gobierno que le abra espacios de participación en la anunciada reforma a la justicia, tomando en cuenta que los funcionarios judiciales serán los directamente afectados.

Publicidad

Renunció el director del Inpec, en medio de la ‘operación reglamento’: En la tarde de este miércoles, el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Saúl Torres, presentó su renuncia al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, tras poco menos de ocho meses en el cargo, pero con la difícil tarea de mediar entre las protestas y exigencias de la guardia carcelaria.

Publicidad

‘Dra. Lavia’ explica la amante tipo Petro: que chicanea y dice que llega al sexto

Taxioperadora: móvil para nuevo Contralor, con calculadora de bolsillo, como él

Publicidad

‘Las costeñas’ golpeadas, aceptaron reto de cubeta de agua fría, pero sin agua

Publicidad

Si Lucas y Dónald meten la pata, ¿quién paga los ‘patos’ rotos?: ‘Padre Chucho’

Eugenio Derbez cacheteó a Paquita la del Barrio para que se calmara: El famoso actor y comediante mexicano, muy reconocido por su última película 'No se aceptan devoluciones', comentó en un vídeo blog que durante un vuelo de Miami a Ciudad de México tuvo que cachetear su paisana la también actriz Paquita la del Barrio quien estaba sobresaltada por una turbulencia del avión.