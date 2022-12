Programa completo Voz Populi 14 de mayo de 2015

Vicepresidente reclama a MinHacienda por giro de recursos para obras 4G: A través de su cuenta en Twitter, el vicepresidente Germán Vargas Lleras pidió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que tome una decisión sobre la entrega de recursos para la tercera ola de obras de 4G.

Envían a prisión a Wilmer Ayola, falso testigo en el caso Colmenares: La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá envío a la cárcel a Wilmer Ayola, condenado a ocho años de prisión por los delitos de fraude procesal, falso testimonio y fraude a subvenciones, dentro del proceso que se adelanta por la muerte del joven estudiante Luis Andrés Colmenares.

¡Asombroso! Este vaso no existe pero su mente le hará creer que si: El video de un vaso en 3D, diseñado por el artista Stefan Pabst, es muy viral en las redes sociales porque alcanza a engañar la mente de quien lo ve.

‘Los Simpsons’ se divierten con Voz Populi Toons: Este jueves ‘Los Simpson’ hablan sobre el estreno de Voz Populi Toons.

El transporte peculiar gracias a atracos se volvió de armas tomar: ‘Cuidaito’: El ‘Cuidadito’ de este jueves es sobre con los atracos al interior de los buses de TransMilenio y SITP, que cada vez son más.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este 14 de mayo de 2015

MinInterior denuncia que ELN instaló minas antipersona en escuelas: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, denunció la instalación de minas antipersona por parte del ELN cerca de escuelas de municipios en el Catatumbo. Lo hizo durante la inauguración de un parque infantil construido en la zona que estaba siendo protegida por el cabo Edward Ávila, cuando fue víctima de una mina antipersona.

Santos confirma que son 15 los desparecidos en mina de Caldas: El presidente Juan Manuel Santos confirmó que son 15 los desaparecidos en la mina de oro en Riosucio, Caldas. Esto lo informó en un consejo de seguridad que se desarrolló en Medellín.

‘Jar EP’ exige que Canal Caracol no repita tanto la palabra “Gladiador”: En el comunicado 004, las ‘Jar EP’ continúan con sus exigencias para la ‘firmación’ de la paz, pidiendo, entre otras cosas, que Messi no escupa tanto, que el Canal Caracol no repita tanto ‘Gladiador’ y que los limpia vidrios de semáforo entiendan que cuando uno dice no, es no.

En esta etapa de diálogos es difícil garantizar que Farc pague cárcel: Jaramillo: En una entrevista con CNN, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, aseguró que el Gobierno no está en capacidad de garantizarle a las Farc que no van a pagar cárcel. Señaló que trabajarán para buscar soluciones en términos de justica, buscando lo mejor para ellos y los colombianos.

‘Padre Chucho’: Si fui a catar perfumes en Hollywood, ¿a Angelina yo-olí?

Soldado herido en Cauca será trasladado de cuidados intensivos a un ancianato: Tras permanecer 20 días en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle de Lili, el cabo Wilder Aguilar aún permanece en delicado estado. Sin embargo, la familia se mostró sorprendida luego de ser notificados por la dirección de la entidad que les indicaba que el suboficial debía ser trasladado a un hogar de reposo.