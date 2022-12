Programa completo Voz Populi 23 de febrero de 2015

Pagando demandas por cualquier cosa terminaremos más pelados que un… ‘cuidadito’

Estrella de la NFL grabó a su novia practicándole sexo oral La estrella de los Green Bay Packers Aaron Rodgers, reconocido como el jugador más valioso de la pasada temporada, revolucionó internet tras publicar una imagen en la red social Snapchat en el que aparece su novia Olivia Munnhaciéndole sexo oral.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este 23 de febrero de 2015 Estos son los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este lunes 23 de febrero de 2015.

Gobierno denuncia trámite irregular de certificados médicos para conducir Por tramitar irregularmente los certificados de aptitud física que se requieren para obtener la licencia de conducción, 104 centros de reconocimiento de conductores serán investigados por la Superintendencia de Transporte.

Tu cara me suena está aquí para hacer hasta de Pambelé un Brad Pitt: Dedicatoria

Servicio Geológico Colombiano halla volcán en Caldas, potencialmente peligroso El volcán ubicado a 1.700 metros sobre el nivel del mar y con un cráter de dos kilómetros de diámetro, fue encontrado por expertos del Servicio Geológico Colombiano en el Parque Nacional de Florencia, en Samaná.

Capturan a uno de los funcionarios de Sicim por pago de vacunas a ELN La detención contra Alexander Tibacuy, presidente de la federación de juntas de acción comunal del departamento de Arauca, se hizo efectiva en Bogotá, esto luego de que la Fiscalía días atrás emitiera orden de captura el pago de supuestas 'vacunas' al grupo guerrillero ELN.

Arreglamos los problemas a lo bien o a lo Centro Democrático: ‘Guerrillermo’

¿Dormido o concentrado? Confusa pillada al senador Name en encuentro con Annan Durante la visita del exsecretario de la ONU Koffi Annán a Bogotá y más exactamente en su encuentro con miembros del parlamento, un espontáneo captó al presidente del Congreso, José David Name, en lo que parece ser una siesta, pero que ya fue desmentido por el mismo senador y que, por el contrario, dijo estaba “concentrado”.

Paniagua canta "Mis ojos lloran por ti" para que ‘La oyente’ no vuelva a llamar Hernando Paniagua, conductor de Voz Populi, siempre está a la expectativa de que Marleny, 'La Oyente' despistada, lo llame a pedirle cosas de otras emisoras... Esta vez, Paniagua le cantó la canción "Mis ojos llorán por tí" para quitársela de encima y este es el resultado.

Gaviria demostró ser más veloz que un político cobrando por un contrato: ‘Nairo’

Consejo de Estado confirma sanción a empresa de telefonía por cobro irregular La Sección Primera del Consejo de Estado dejó en firme la sanción emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios contra una empresa de telecomunicaciones por las irregularidades que se presentaron durante el proceso de facturación en varias regiones del país.

Saluden, no sean maleducados, ¿o se volvieron uribistas?: ‘La choza política’

Más deprimente que ver salir a la hermana de uno con Oscar Pistorius: ‘Tarsicio’

María del Pilar Hurtado podría hacer parte de la justicia transicional Jaime Camacho, abogado de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, no descartó que la exfuncionaria se vea beneficiada por lo ofrecido en la justicia transicional.

Expertos revaluarán forma en que se reparte el pago de impuestos en Colombia El Ministerio de Hacienda creará una comisión de expertos de alto nivel para que replanteen las fórmulas con las que se calcula el pago de todo tipo de impuestos y revisen la estructura tributaria del país.

“Que nadie se meta con Venezuela, yanquis del carajo”: Maduro a Obama El presidente Nicolás Maduro volvió a criticar a los medios colombianos, manifestando que solo se habla “basura” de su Gobierno. Además, cuestionó la posición de Estados Unidos frente al estado venezolano e insistió en que quiere buenas relaciones con el presidente Barack Obama.

‘Por algo será’ que don Obama mandó a esta alta personalidad por seguridad El gobierno norteamericano designó a Bernie Aronson como su enviado especial para el proceso de paz, algunos dicen que esto es un espaldarazo irrestricto al proceso de paz, otros por el contrario, opinan que esto significa una vigilancia norteamericana para que no se crucen unas líneas inamovibles que podrían afectar los intereses comunes de Colombia y EE.UU. ¿Cuál es su opinión al respecto? Francisco Mejía panelista de Voz Populi, responde.

'Tu cara me suena': ¿Se parece o no este famoso a su artista favorito? Este lunes, 23 de febrero, los televidentes del Canal Caracol podrán disfrutar de su nuevo reality ‘Tu Cara Me Suena’, un concurso de talento que reunirá a 32 famosos, quienes tendrán que personificar reconocidos artistas y cantantes, que serán escogidos al azar. Los jurados serán la bella Paola Turbay, el talentoso imitador Camilo Cifuentes y la cantante Martina la Peligrosa, además de Dany Hoyos, el actor que representa al popular Suso El Paspi.

Si Kofi Annan sabe que el tema está grave… ‘Por algo será’ Está de visita en el Congreso el exsecretario de la ONU Kofi Annan para hablar del proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, ¿por qué es relevante su visita? El panelista de Voz Populi Álvaro Forero, responde.

Visita de Kofi Annan refleja apoyo internacional para proceso de paz: Congreso Las comisiones de Paz conjuntas del Congreso se reunieron con el exsecretario de la ONU Kofi Annan. El copresidente del partido de la U, Roy barreras, calificó la visita como una ratificación del apoyo internacional que recibe el proceso de paz en Colombia.

Ganador a mejor comedia es… los candidatos a la alcaldía de Bogotá: ‘Los Óscar’

Un tipo tan alcohólico que tenía un anuncio en su carro que decía “Bebe a bordo"