Se eleva a 4 el número de policías muertos tras emboscada del ELN en Aguazul

Alex Amir Lozano fue el último de los uniformados en fallecer, luego que fuera trasladado a la capital del Meta para una intervención quirúrgica.



Lozano se suma a los intendentes Iván Leonardo Rozo Díaz y Alexander Méndez Escobar y al patrullero Jorge Alonso Méndez Escobar.



Estos son los otros tres policías fallecidos:



-Intendente Iván Leonardo Rozo Díaz. Nació en Sogamoso (Boyacá). Era casado y padre de dos hijos.

Llevaba 18 años y 11 meses en la Policía Nacional. En la actualidad hacía parte de la Comisión de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en Cusiana, encargada de proteger la riqueza petrolera de todos los colombianos.

-Intendente Alexander Méndez Escobar. Nació en Cali (Valle). Casado y padre de dos hijos.

Llevaba 20 años y 7 meses en la Policía Nacional. En la actualidad hacía parte de la Comisión de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en Cusiana.

-Patrullero Jorge Alonso Betancur Arias. Nació en Bolívar (Antioquia). Casado y padre de un hijo.

Llevaba 12 años y 10 meses en la Policía Nacional. En la actualidad hacía parte de la Comisión de la Dirección de Protección y Servicios Especiales en Cusiana.

El presidente Juan Manuel Santos rechazó el hecho y dijo que no permitirá que ese sea el tipo de presiones para iniciar unos diálogos formales de paz.

Escuche en este audio más información sobre:





La junta directiva de Cafesalud destituyó al polémico representante legal de la EPS Cafesalud, Guillermo Grosso.



-La situación económica del país es lo que más preocupa a los colombianos, según revela la más reciente encuesta de Gallup.



-El ex jefe paramilitar alias “Don Mario” fue nuevamente requerido en extradición por Estados Unidos.



-Las autoridades no descartan que el ELN haya sido responsable de atentado perpetrado la semana pasada en el municipio de Villeta que cobró la vida de un patrullero de la policía.



-Estados Unidos negó cualquier tipo de violación a la tregua que se lleva a cabo con Siria durante las últimas 24 horas. Sin embargo, Rusia ha denunciado más de 10 violaciones por parte del país norteamericano.



-El Milán de los colombianos Carlos Bacca y Cristian Zapata, avanzó a la final de la copa de Italia y mañana conocerán a su rival por el título...Johanna Quintero



-Un juez dio plazo de 10 días al Concejo de Bogotá para que adelante el proceso de elección de contralor y personero distrital por concurso mérito.



-El próximo jueves más de 50.000 funcionarios del Distrito no usarán carro en Bogotá.