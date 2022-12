Víctimas denuncian que Ernesto Manzanera habría violado detención domiciliaria

José Ángel Espeleta, vocero de las víctimas que dejó el accidente de tránsito provocado por Ernesto Manzanera en diciembre de 2014, cuestionó que por tercera vez se haya aplazado la audiencia en su contra.

Denunció además que al parecer Manzanera habría violado la detención domiciliaria que le fue proferida.

"Lo más delicado es que el señor secretario del despacho llama a la casa de Manzanera para preguntarle por qué no está en la audiencia e informan que radicaron un oficio de aplazamiento de la misma, pero él no se encuentra en la casa. Se supone que él tiene beneficio de casa por cárcel, si no está hoy en la audiencia debería estar en la casa", señaló.

Sin embargo, según se consultó en el despacho del juzgado 5 penal de conocimiento, allí informaron que estos no se comunicaron con el lugar de residencia de Manzanera.

Por su parte, el fiscal del caso reveló que en este juicio se ésta en busca de un preacuerdo con Manzanera.