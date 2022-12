"Ya no saben de qué prenderse”, dice Santos a críticos del proceso de paz

criticaron el hecho de que una delegación de militares haya viajado a La Habana, Cuba, sin uniforme.

“Hágame el favor, si eso fue precisamente lo que nosotros le impusimos a las Farc desde el comienzo de las negociaciones. No me vengan aquí con uniformes ni con vestimentas de guerrilleros, con armas o boinas. Entonces, ya no saben de qué prenderse para criticar un proceso que, por fortuna, va por buen camino”, dijo el mandatario.

El general Javier Flórez, subcomandante de las Fuerzas Militares, encabeza el grupo de militares que viajarán a La Habana, para tratar con la guerrilla temas como la dejación de las armas y la desmovilización, que se aplicarían luego una eventual firma del proceso de paz que adelantan el Gobierno y las Farc.

Asimismo, la subcomisión estará integrada por un capitán de la Armada Nacional y el resto serán coroneles.

La subcomisión trabajará en paralelo a los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las Farc que actualmente discuten el tema de las víctimas del conflicto.

"Los militares que van a La Habana no van a ir a rendirse ni a sentarse con sus pares sino que es gente que viene preparando a las Fuerzas Militares hace más de tres años en temas de desmovilización" y Derechos Humanos, explicó el senador Mauricio Lizcano, miembro de la Comisión de Paz del Congreso.

Agregó que los integrantes de la fuerza pública estarán en una "comisión técnica que hablará de los temas por ejemplo de dónde se va a mover la guerrilla para su desmovilización, la seguridad. Todos estos temas que tienen que ver luego de la firma del proceso de paz".

Con Efe.