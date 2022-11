Zorro que roba billetera es tendencia en Twitter

Chris Hargreaves, quien fue la ‘víctima’ en este caso del robo le pareció gracioso ver cómo el animal se acercaba a su bolso, así que decidió sacar su celular y hacerle un video al zorro.

Lo que Hargreaves ni su grupo de amigos se esperaban era que el zorro fuera muy astuto y sacara lo que más le ‘apetecía’ del bolso, su billetera.

El astuto zorro al verse acorralado se dispuso a huir, hecho que obligó a Hargreaves a perseguir al animal hasta obtener nuevamente su billetera.

4 lads from Leeds, what an amazing experience at Baltray. So friendly and championship links. @CountyLouthGC pic.twitter.com/Jqr3bdDczG

El video publicado por Chris en su cuenta de twitter lleva hasta el momento más 180 retweets en la red social.