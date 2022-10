A la cárcel La Picota fue enviado Enrique Ghisays por nexos con Odebrecht

La juez 26 de garantías decidió imponer medida de aseguramiento preventiva en establecimiento cárcelario a Enrique Ghisays Manzur por considerar que el sindicado podría influir en los elementos probatorios, ya que aún no se ha culminado la investigación en el caso de los sobornos de la multinacional Odebrecth y podría obstruir la justicia.



Además, la funcionaria señaló que las pruebas aportadas por la Fiscalía demuestran la relación de Ghisays Manzur con los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos en calidad de autor.



Así mismo, la jueza aseguró que para que el exviceministro Gabriel García Morales, quien fuese beneficiado con 6.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, necesitó la ayuda de terceros, entre ellos Enrique Ghisays Manzur, con quienes habrían creado la compañía Lurion Trading inc.



Por otra parte, la funcionaria argumentó que Ghisays no se sometió enteramente a la justicia, sino que su confesión se debió a la presión ejercida por las últimas revelaciones que se han presentado en el proceso.



Finalmente, Enrique Ghisays Manzur fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá.