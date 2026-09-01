A la cárcel presunto abusador sexual en serie señalado de atacar a 9 mujeres en Córdoba.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Kevin Andrés Caro Vásquez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de estar relacionado con nueve agresiones sexuales ocurridas entre 2019 y 2024 en Montería, Córdoba. El procesado, quien actualmente se encuentra privado de la libertad en cumplimiento de una condena de 16 años de prisión por hechos relacionados con delitos sexuales, fue presentado nuevamente ante las autoridades por estos casos.

De acuerdo con la investigación, Caro Vásquez habría aprovechado su actividad como mototaxista para acercarse a las víctimas cuando se encontraban esperando transporte. Según la hipótesis de la Fiscalía, una vez iniciaba el recorrido les manifestaba que debía recoger medicamentos o encomiendas y, utilizando ese argumento, desviaba la ruta inicialmente acordada.

Abuso sexual, referencia. Foto: AFP.

La investigación señala que el hombre habría trasladado a las mujeres hasta zonas boscosas y apartadas de Montería, entre ellas las lagunas de oxidación cercanas al sector del Rancho del INAT, el Humedal Berlín y sectores de los barrios El Poblado y El Dorado. En estos lugares, presuntamente, se habrían producido las agresiones sexuales por las que ahora es investigado.

Las víctimas identificadas dentro del proceso tenían edades que oscilaban entre los 11 y los 24 años. La Fiscalía logró relacionar los nueve casos a partir de diferentes elementos materiales probatorios y evidencia física recopilada durante la investigación.



Entre las pruebas se encuentran muestras de ADN, entrevistas, testimonios, informes médicos, videos y fotografías, elementos que habrían permitido establecer coincidencias entre los casos y vincularlos al mismo investigado.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Kevin Andrés Caro Vásquez los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento, acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años. El procesado no aceptó los cargos formulados por el ente investigador.