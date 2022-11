"¿A quién se le ocurre decir que atentado contra mí fue por hurto?": Sigifredo López

Como un “milagro de Dios” calificó Sigifredo López, exdiputado del Valle y exsecuestrado de las Farc, que haya salido ileso tras quedar en medio de un intenso tiroteo en la noche del pasado martes en el sur de Cali.

El hecho ocurrió cuando López se movilizaba junto a su esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sobre la calle Quinta con carrera 24 y dejó como saldo a uno de sus escoltas lesionados y al presunto atacante gravemente herido.

Publicidad

“Fueron 13 tiros los que quedaron en el carro. Bendito Dios que nuevamente me ha salvado la vida”, dijo López.

No deje de leer: Exdiputado Sigifredo López salió ileso ante intento de robo en Cali

“La imagen fue impactante. Un tipo disparando al lado de mi ventanilla, luego mi escolta respondiendo y yo en el medio y ninguno de esos tiros me tocó, me siento bendecido”, agregó.

Publicidad

¿A quien se le ocurre decir que esto es un intento de hurto?



Este carro recibió 13 impactos de bala,5 desde el exterior y 8 en reacción defensiva. pic.twitter.com/5sT4MEJqoN — Sigifredo Lopez (@sigifredolopez) May 22, 2019

Publicidad

Ante esto, López, quien dirige la fundación ‘Defensa de Inocentes’, aseguró que le pareció apresurado que el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, asegurara que, al parecer, su ataque se dio en un intento de asalto.

“Yo no creo que eso fue para robarme ya que los disparos están a la altura del cuello y la cabeza. Estábamos en un trancón y ¿quién se va a robar un carro en un trancón?”, dijo.

“Yo creo que secretario se precipitó al decir que un hurto sin saber lo que pasó o si el atacante pertenece a un grupo delincuencial al que le han pagado”, agregó.

Para el exdiputado, recientemente se han presentado asesinatos a líderes sociales que han sido presentados como víctimas de atracos.

Publicidad

“No pueden existir atentados contra líderes y que sean presentado como hurtos, tampoco puede ocurrir que el problema de la seguridad ciudadana en Cali se reduzca en un simple atraco”, indicó López.

Lea también: Amenazan de muerte a líder ciclista de Cali y le piden que se vaya de la ciudad

Publicidad

“Esperaré la investigación de la Sijin. No tengo cómo afirmar hipótesis, pero sí me inclino a que lo que me ocurrió fue un atentado”, añadió.

Según Sigifredo, recientemente había colocado una queja por la reducción de su esquema de seguridad.

“Lo que sucede conmigo es muy duro, a mi madre le han dado tres infartos, mi esposa está afectada emocionalmente y mis hijos en shock”, dijo.

Finalmente, López no descartó que el atentado contra su vida se haya presentado por su actividad como activista en la defensa de personas al denunciar falsos testigos.

Publicidad

“Yo recaudo pruebas y ayudo a denunciar falsos testigos para defensas judiciales. Ya hemos metido a la cárcel a varios delincuentes peligrosos por causas de esas denuncias y pruebas recaudadas”, señaló.

Escuche la entrevista completa aquí:

Publicidad