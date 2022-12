Abogado de Aida Merlano le pide que se entregue para evitar sufrimiento de su familia

El abogado de la exsenadora y hoy prófuga de la justicia Aida Merlano, Bladimir Cuadro, habló en Mañanas BLU

sobre la captura en Barranquilla de Aida Victoria Manzaneda Merlano, hija de la excongresista condenada por delitos electorales.

No deje de leer: “No conocía los planes de Aida Merlano”: defensa de odontólogo Cely

“Solo por medios de comunicación me enteré de la captura. No conozco los motivos y los cargos que le pretenden imputar. No he tenido contacto con la joven ni con las autoridades de la Fiscalía”, manifestó Cuadro, quien también es abogado de la hija de la exsenadora.

Publicidad

El profesional del derecho fue enfático en mencionar que no ha tenido contacto alguno con Aida Merlano, “por ningún medio y bajo ninguna circunstancia”. Asimismo, aseguró que desconoce el paradero de la hoy prófuga de la justicia.

“La hija también me aseguró lo mismo: que no había tenido contacto con la mamá. Personalmente, sí le pediría a Aida Merlano que, ante estos episodios, reflexionara en su decisión y pudiera comparecer ante las autoridades y así evite este sufrimiento para toda su familia”, dijo.

Cuadro insistió en que la hija de Merlano le ha asegurado que no tuvo nada que ver con la fuga de su madre.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

“Ella (hija de Merlano), en la conversación que tuvimos, me aseguró que no conocía el plan de fuga de su mamá y también me aseguró que no había tenido participación activa en ello”, precisó.

*Escuche aquí la entrevista completa con el abogado de Aida Merlano y su hija, en Mañanas BLU:

Publicidad