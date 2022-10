Abren investigación preliminar a congresistas Castilla y Carlosama por ‘elenopolítica’

La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar por ‘elenopolítica’ al senador Alberto Castilla y el representante a la Cámara, Germán Bernardo Carlosama López.

Cabe señalar que la Fiscalía había solicitado el pasado viernes a la Corte investigar los supuestos nexos de Castilla y del segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Carlosama López, quien hace parte del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia.

Publicidad

La investigación quedó a cargo del magistrado José Francisco Acuña, quien será el encargado de recibir toda la información y pruebas de la Fiscalía sobre los supuestos nexos de los congresistas con la guerrilla.

Así las cosas, el magistrado deberá evaluar y

determinar si abre una indagación formal contra los congresistas.

Vea aquí:

Castilla, del partido Polo Democrático Alternativo, ha negado en repetidas ocasiones supuestos vínculos con la guerrilla del ELN, al tiempo que reiteró su preocupación por lo que llamó "persecución al movimiento social”.

El senador, oriundo de Norte de Santander, uno de los departamentos donde es fuerte esa guerrilla, subrayó que tiene “la conciencia limpia”, pues no posee “ningún vínculo con el ELN ni con ningún otro grupo armado ilegal”.

Publicidad

Aseguró, además, que desconoce si el ELN hizo campaña con el número 9 en el tarjetón, precisamente en el que aparecía su nombre en las listas al Congreso.

“No conozco las razones, no conozco la realidad de eso. No sé si hicieron campaña, lo que sí es cierto es que en el país mucha gente animó la campaña del número 9 al Senado en el 2014 porque era la primera vez que un campesino tenía la posibilidad de llegar a ocupar una curul. Eso lo hizo mucha gente, yo no conozco si el ELN lo hizo”, mencionó en diálogo con Mañanas BLU.

Publicidad

Asimismo, aseguró que está acatando el llamado que le hizo la Corte Suprema para “conocer lo que hay de fondo”, pues, según dijo, solo conoce del tema lo que ha salido en los medios de comunicación.

“Soy nacido en el municipio de Convención, en el Catatumbo, y desde los 14 años estoy vinculado al movimiento comunal. Mi vida ha estado dedicada al servicio de la gente. Soy catumbero y el solo hecho que allá exista un conflicto armado tan fuerte, no puede ser causa para hacer relaciones (con el ELN). Yo me relaciono con los campesinos”, explicó el senador.