Alberto Santofimio salió de la cárcel y fue trasladado a su lugar de residencia

Hacía las 9:00 de la mañana se realizó el traslado de Alberto Santofimio a su lugar de residencia, dónde terminará de cumplir su condena de 24 años de prisión por el homicidio de Luis Carlos Galán.



El traslado se dio en medio de un fuerte operativo de seguridad desde la cárcel La Picota a su apartamento, ubicado en el norte de Bogotá.



Su abogado, Edgar Aguilar, aseguró que continúan con la revisión ante la comisión interamericana de derechos humanos y por ahora no se acogerá a la JEP.



"No hemos evaluado esa posibilidad, pero nosotros no vamos a aceptar un delito que no hemos cometido. Nosotros en este momento estamos en la Comisión Interamericana de Derechos. Desafortunadamente la Corte revocó el fallo en segunda instancia, en este momento estamos esperando la decisión de la Comisión Interamericana de la Corte", aseguró el abogado.



A sus 76 años de edad, Santofimio también alega múltiples problemas de salud por lo que apelará el uso del brazalete electrónico y continuará trabajando en presión para obtener rebaja de su pena.



Este traslado se da 9 días después de que un juez de ejecución de penas le concediera el beneficio de casa por cárcel al abogado.



Recordemos que la condena fue impuesta en el 2007 por un juez especializado y ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2011.



En la decisión, la Corte aseguró que es claro que hubo una alianza entre la mafia y dirigentes políticos que estaban en contra de la extradición.