Alberto Velásquez y Sabas Pretel, ad portas de someterse a la JEP

Alberto Velásquez, secretario de la Presidencia en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz, creada con el objeto de juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto.

De otro lado, el también exministro del Interior de Uribe, Sabas Pretelt de la Vega, le escribió una carta a Néstor Raúl Correa, secretario de la JEP, en la que afirma que colaborar con la verdad "no es aceptar culpabilidad" sobre los delitos.

“En mi caso concreto en la posible Acta deberá quedar claro que solicitar la Renuncia a la Persecución Penal no implica nada distinto a decir la verdad, que ya la he dicho hasta la saciedad, e informar el lugar de residencia y no salir del país sin previa autorización hasta que no llegue la decisión definitiva, de lo contrario yo me vería en la obligación de no solicitar la libertad”, dice.



Cabe recordar que hace tan solo dos días se abrió una fuerte polémica debido a las declaraciones del secretario general de la Jurisdicción Especial de Paz, Néstor Raúl Correa, quien manifestó que el exministro había supuestamente admitido en un derecho de petición la comisión de dicho delito.



Ante esta última situación, el senador Uribe hizo graves denuncias sobre Correa. Afirmó que mientras fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el secretario de la JEP persiguió a su Gobierno, y que además Correa ha sido asesor de magistrado del M19 y que ha estado en la nómina del Cártel de Cali.